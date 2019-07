Eccellenza e innovazione, Lauretana partner di Milano Unica 2019

Qualità, best trends, innovazione ed eccellenza sono i tratti distintivi dell’evento Milano Unica, elementi condivisi con Lauretana, partner esclusivo della manifestazione destinata al tessile e agli accessori di lusso Made in Italy. La sessione estiva di Milano Unica anticipa l’appuntamento internazionale di Shanghai previsto per settembre e avvalora il ruolo di primo piano delle aziende italiane all’estero, apprezzate per l’innovazione e il design.

Questo il contesto in cui acqua Lauretana afferma il suo primato di leggerezza con un residuo fisso di soli 14mg/l e il ruolo di brand leader, nel settore beverage, per stile ed eleganza: l’inconfondibile bottiglia dal design Pininfarina, impreziosita dalla nuova etichetta, si colloca come oggetto di lusso sulle tavole dei migliori ristoranti del mondo. Una tre giorni dedicata alla creatività che riunisce i più importanti designer in un susseguirsi di iniziative che anticipano le nuove tendenze e valorizzano le aziende italiane che fanno della qualità e l’eccellenza la loro mission.

Obiettivo perseguito quotidianamente dall’azienda biellese, che garantisce l’unicità della propria acqua tutelando l’ambiente naturale della sorgente e adottando tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi in armonia con il progetto sostenibilità presentato durante la kermesse milanese. Lauretana con le sue caratteristiche incomparabili è l’acqua più leggera d’Europa e a Milano Unica trova la sua naturale collocazione tra i best guests Made in Italy.