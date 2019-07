Primo Speed Date della valle ad Ailoche, appuntamento per trovare "l’anima gemella"

La pro loco di Ailoche si veste da cupido per una notte. Sabato 13 luglio dalle 19,30 nella terrazza della pro loco prova a conoscere la tua anima gemella con la famosa tecnica dello Speed Date.

“Abbattiamo i muri dei nostri cellulari,dei nostri social e mettiamoci a confronto per conoscerci meglio. Basta con le chat,basta con le dita che viaggiano in solutine nel magico mondo del web,abbiamo la voce ‘usiamola’,una vera emozione che può generare inaspettate sorprese”, scrivono i membri della pro loco.

Diviso in categorie: Single Under 18, 18-30, 31-40 e over 40. I partecipanti avranno 6 minuti di tempo per farsi conoscere, alla scadenza del timer si passerà al prossimo incontro.

Incluso nella serata un ricco Buffet di corteggiamento. Per info e prenotazioni 3471672590 Michela,3396643030 Lucia,3386399926 Elda.