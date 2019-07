All’Alpaà per promuovere la propria associazione di volontariato, grazie allo stand del CTV

Dal 12 al 21 luglio torna a Varallo l’Alpaà, importante evento del territorio nato per valorizzare e promuovere la Valsesia con il suo straordinario patrimonio di tradizioni, arte e cultura.

All’interno della manifestazione, sarà riservato spazio al sociale, per fare in modo che l’evento sia anche l’occasione per riflettere e dare visibilità a chi si occupa di tematiche solidali.

Il Centro Territoriale per il Volontariato, in collaborazione con il tavolo giovani, ha, così, deciso di essere presente con uno stand nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio per promuovere le sue attività e servizi e per dare visibilità alle associazioni interessate a partecipare. Lo stand del centro sarà, infatti, aperto e a disposizione delle associazioni che potranno essere presenti, a turno, e fare attività di promozione, raccolta fondi, ricerca volontari.

La presenza all'Alpàa di Ctv sarà, inoltre, funzionale a raccogliere dai giovani (e non solo) che passeranno allo stand, idee e proposte per organizzare un evento dedicato ai ragazzi, in programma a dicembre (in corrispondenza della giornata del volontariato).

Per aderire allo stand di CTV all’Alpaà è necessario compilare e restituire un modulo a sara.ghirardi@centroterritralevolontariato.org entro il 12 luglio; una volta raccolte le richieste, verrà stilato un calendario per organizzare e gestire al meglio le presenze all’interno degli spazi. Il modulo è anche disponibile presso gli uffici di CTV. La partecipazione alla manifestazione è gratuita; CTV si occuperà di gestire gli aspetti logistici e organizzativi, di promuovere la presenza delle Associazioni all’interno dello stand e di curare al meglio l’allestimento degli spazi, per attrarre e coinvolgere i visitatori.

Per promuovere al meglio la partecipazione delle Associazioni, il Centro Territoriale per il Volontariato ha anche pensato di realizzare dei post ad hoc sul proprio sito e sulla pagina facebook, in modo da dare visibilità ai partecipanti e alle loro attività benefiche, grazie ad una vetrina pensata per l’occasione. Per aderire, insieme al modulo, è necessario inviare una foto (con una risoluzione di almeno 800 x 800 dpi) significativa delle proprie attività. Per informazioni: 0161 503298, sara.ghirardi@centroterritralevolontariato.org