Zegna acquisisce la maggioranza del Gruppo Dondi

Il Gruppo Ermenegildo Zegna, leader nel lusso maschile e con un consolidato primato nella produzione di tessuti d’alta gamma, ha concluso un accordo per acquisire una partecipazione di maggioranza del Gruppo Dondi, azienda. con sede a Carpi (Modena). leader nella produzione di tessuti a maglia (jersey) per uomo e donna di alta gamma, esclusivamente made in Italy.

Con tale accordo, che segue quello del 2016 con la Famiglia Bonotto, oltre a rafforzare il presidio nel comparto dei tessuti per donna, il Gruppo Zegna amplia in modo significativo la specializzazione della propria filiera tessile (storicamente rappresentata dal Lanificio Zegna, dalle Lanerie Agnona e dalla Tessitura di Novara) diventando, per dimensione e varietà merceologica, un unicum a livello nazionale. L’accordo concluso prevede che la famiglia Dondi-Capelli mantenga una partecipazione del 35% del capitale sociale e la responsabilità della gestione e della direzione creativa.

“Si tratta di un investimento teso a rafforzare un controllo sempre più diretto della filiera tessile - sostiene Ermenegildo Zegna, Ceo Gruppo Zegna -, fortemente caratterizzata da produzioni diversificate e rigorosamente made in Italy. Intratteniamo da tempo rapporti commerciali con il Gruppo Dondi, la cui storia familiare presenta molte analogie con la nostra, a partire dal profondo rispetto per l’autonomia aziendale. Sono certo che assieme, oltre a perseguire obiettivi sfidanti, sapremo dare ancor più impulso al valore del made in Italy nel mondo”.

“Il Gruppo Ermenegildo Zegna è il partner ideale per il naturale prosieguo della nostra storia imprenditoriale, cominciata nel 1970 dai nostri genitori, Lauro e Edda Dondi – aggiungono Lorella e Stefano Dondi –. Fin dagli inizi, attraverso il nostro consolidato know how tecnico e stilistico, abbiamo sviluppato un’ampia gamma di tessuti di alta qualità, apprezzati a livello nazionale ed internazionale dalle più importanti maison di moda. Come Zegna, crediamo nella tradizione, nell’eccellenza tipica dei prodotti italiani e nella costruzione di una filiera tessile altamente specializzata, fortemente votata alla qualità e all’innovazione”.