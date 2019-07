Milano Unica 2019, Lanificio F.lli Cerruti 1881 presenta la sua nuova collezione

Soluzioni gender-fluid, trattamenti performanti e attitudine rilassata. Queste le colonne portanti della collezione che il Lanificio F.lli Cerruti 1881 presenta per l’Autunno-Inverno 2020/21, durante la 29ª edizione di Milano Unica, in programma dal 9 all’11 luglio nello stand di Rho Fieramilano. Fluidity, Functionality & Fun the parole chiave per racchiudere lo spirito del lanificio: forte di un saper fare più che centenario, crea tessuti dove il futuro è adesso.

L’impeccabile drappeggio delle stoffe classiche da uomo e il comfort delle lane dalla spiccata elasticità naturale si addentrano in un territorio neutro, in cui la differenza tra proposte uomo e donna si fa sempre più labile. Una strada che il Lanificio F.lli Cerruti 1881 percorre con perfetta nonchalance, grazie all’esperienza maturata nel tempo con la collezione Femme, un saper fare quasi unico nel comparto biellese che ora confluisce in una proposta unificata. È nella continua alternanza tra lavoro, riposo e svago che si trova l’equilibrio di una giornata ideale, da vivere indossando tessuti performanti.

Che si tratti di un abito, di uno spezzato o di un cappotto, l’anima di lana viene potenziata da finissaggi e trattamenti scudo come l’ISHIELD, una protezione antimacchia, anti-piega, anti-sfilo e anti-piuma. Applicabile a qualunque tipologia di stoffa, è una resina rovesciata, fluorocarbon-free, dall’elevato coefficiente di traspirabilità e di resistenza all’acqua. Dopo il recente evento che l’ha visto protagonista a Firenze durante la 96ª Pitti Immagine Uomo, il tessuto ITRAVEL acquisisce una nuova vita diventando FLUID.

Oltre alla resistenza alla piega e alla waterresistance che già lo caratterizzavano, grazie a un nuovo bagno eco-friendly (totalmente fluorocarbonfree), il tessuto emblema del viaggiatore contemporaneo prende in prestito le caratteristiche dei tessuti tipici dello sportswear, diventando anche anti-bacterial e odour-free e riducendo ulteriormente la necessità di lavare a secco i capi. Ci sono momenti in cui la quotidianità lascia spazio alla magia. Un party, una cerimonia, o anche solo una serata con un tocco di extra charme.

Il gusto è raffinato, le fantasie catturano l’occhio grazie ai disegni jacquard, tipici del lanificio che è tra i pochi a possedere i telai in grado di realizzare quei complessi disegni su stoffa. E poi inserti di lurex, giochi di lucido e opaco per fantasie che si animano nelle luci della notte. Ma il divertimento passa anche da momenti di assoluto relax, da vivere con stile, indossando una giacca della linea Oxygen dove la palette cromatica è ricca e intensa. O dallo charme della linea Cashmerelight, con la fibra nobile usata in purezza oppure in mescola con la seta per dare vita a blazer dal tocco scattante.