Scontro tra due auto, ragazza in ospedale – Cronaca dal Nord Ovest

Intorno alle 9 di stamattina, 8 luglio, due squadre dei vigili del fuoco (distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una volontaria del distaccamento di Santhià) sono intervenute ad Alice Castello in via Cavaglià, a seguito di un incidente stradale.

Si sono scontrate una Fiat Panda e una Golf a bordo della quale si trovava una famiglia. Solamente una ragazza che si trovava a bordo della Golf è stata trasportata al pronto soccorso dal personale sanitario per accertamenti.Gli uomini del 115 hanno verificato che i mezzi fossero in sicurezza. Sul posto erano presenti il 118 e i vigili urbani per i rilievi del caso.