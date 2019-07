Auto contro un palo, tre persone in ospedale - Cronaca dal Nord Ovest

Tre persone in ospedale, nel pomeriggio di domenica, per un incidente avvenuto al bivio di Quinto. Il conducente di una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano tre persone, ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa contro la cartellonistica verticale e il palo dell'illuminazione stradale.

Sul posto, per i soccorsi, intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza il mezzo, rimuovendo anche la parte del palo rimasto pericolosamente in bilico verso la sede stradale.

Due messi del 118 si sono occupati di portare in ospedale i tre occupanti, rimasti feriti. La dinamica dell'incidente verrà ricostruita nelle prossime ore da parte del personale della Polizia stradale intervenuta con i Carabinieri che hanno gestito la viabilità.