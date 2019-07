Litigano violentemente alle slot, poi si rimettono a giocare. Polizia in azione

Una lite per soldi degenerata in violenza. Protagonisti dell'episodio, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri 7 luglio, un 50enne e un 25enne, entrambi residenti a Biella. Tutto avrebbe avuto inizio dal rifiuto del primo di prestare dei soldi al secondo, che gli aveva chiesto 100 euro per giocarseli in una macchinetta da lui ritenuta "fortunata". A quel punto il giovane, identificato poi in M.C., avrebbe aggredito il 50enne scatenando una violenta colluttazione.

Per riportare la situazione alla normalità, il proprietario ha richiesto l'intervento della Polizia, ma all'arrivo degli agenti i due avevano ripreso a giocare tranquillamente. Tra sangue e contusioni, i segni dell'azzuffata di poco prima erano però evidenti e le immagini riprese dalle telecamere e visionate dai poliziotti non lasciavano spazio a dubbi.

Secondo quanto dichiarato dal 50enne agli agenti, durante la lite il giovane gli avrebbe anche rubato una somma di circa 80 euro. Per M.C., che si è giustificato dicendo di essersi ripreso dei soldi che gli spettavano, è quindi scattata la denuncia per rapina. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che hanno accompagnato il 50enne al Pronto Soccorso e medicato il più giovane in loco.