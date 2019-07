Aveva nel suo cortile una cisterna irregolare con 750 litri di gasolio, denunciato dalle Fiamme Gialle

Nella mattinata dello scorso 28 giugno, nel corso di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle hanno notato dentro un cortile, adiacente un condominio della città di Biella, un uomo intento a smontare una caldaia. Insospettiti dall’operato del soggetto, i militari sono intervenuti chiedendo all’interessato delucidazioni su ciò che stava facendo.

Nel mentre la persona cercava di dare una spiegazione sul suo operato i finanzieri hanno notato, all’interno del predetto cortile (nella disponibilità dell’uomo) sotto una tettoia, una cisterna della capienza di 1000 litri, coperta da un telo di colore verde. Qui sono stati rinvenuti circa 750 litri di gasolio per combustione. L’uomo non è stato in grado di fornire alcun documento relativo alla provenienza del carburante né alcuna certificazione attestante l’idoneità dei luoghi finalizzati alla detenzione di materiale altamente combustibile.

La cisterna e il suo contenuto infiammabile, risultando completamente fuori legge, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle e l’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per omessa denuncia di materiale esplodente e per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.