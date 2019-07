Mattea compie 100 anni, omaggio floreale dalle amministrazioni di Candelo e Vigliano

Omaggio floreale dalle amministrazioni comunali di Candelo e Vigliano per Mattea, vedova di Mario Andreasi, fotografo storico di Candelo, che nei giorni scorsi ha compiuto 100 anni. La stessa Mattea, ricordata con affetto da tanti candelesi, ha gestito per tanti anni il negozio di via Mazzini con il marito. Oggi risiede con la famiglia a Vigliano ed entrambe le amministrazioni hanno voluto renderle omaggio. Inoltre, a Ghirardelli e Andreasi, fotografi storici di Candelo, il paese aveva dedicato due anni fa la mostra "Radici del paese".