GiroRosa, l’ex professionista Gianni Zola commenta la volata di Marianne Vos

Marianne Vos a Biella vince la sua seconda tappa di fila. Un risultato strappato con la forza e all’ultimo secondo a Lucy Kennedy. L'australiana aveva la tappa in mano, una manciata di metri la separavano dal traguardo. Non ha fatto in tempo ad alzare il pugno per festeggiare che quel segno di vittoria si è trasformato in resa quando la Vos le è passata a tutta velocità alla sua sinistra e ha bruciato ogni esultanza.

Commenta così l’ex stella del ciclismo Gianni Zola: “È stato un fine tappa inaspettato e adrenalinico, in un tratto di strada splendido e caratteristico. Sono contento che l’abbia spuntata la Vos, la più forte e titolata al mondo. Era come per la tappa del Giro, a Oropa, non poteva che vincerlo Dumoulin. Certo spiace per l’americana ma quell’ultima rampa di Piedicavallo, dopo il ponte Cervo, non perdona. Kennedy ha sbandato due volte di troppo sui sanpietrini e la Vos è arrivata con tutt’altro ritmo senza darle scampo”.