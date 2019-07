Tanti ragazzi alle giornate di Anche Io sono la Protezione Civile

Il 6 luglio è stato chiuso il Campo Scuola denominato "Anche Io sono la Protezione Civile" con notevole successo sia da parte dei ragazzi che delle loro famiglie. Questa edizione ha visto la presenza del dott. Pupillo della Presidenza del Consiglio venuto a portare i saluti del Capo Dipartimento Borrelli e del sindaco di Biella Corradino in rappresentanza della nuova giunta .

Questa partecipazione è stata particolarmente apprezzata in quanto per la prima volta in sette anni si è visto un rappresentante del Comune presente a questa manifestazione nazionale a volere significare I'interesse verso la Protezione Civile ed il Volontariato. Molto apprezzati anche gli interventi del Gruppo Forestale dei Carabinieri e della Polizia Postale che hanno voluto focalizzare i ragazzi sulle problematiche dell'ambiente e dei pericoli insiti sulle reti internet. Una giornata è stata dedicata ai rischi degli incendi che hanno visto i ragazzi direttamente operativi con gli idranti sia presso la caserma dei Vigili del Fuoco che degli Aib.

Un'attività molto gradita visto anche la temperatura. E' stato anche fatta vedere I'operatività del gruppo cinofilo dell'Ana che ha visto la partecipazione di gruppi di Torino,Novara e Biella. Quest'ultima attività si è svolta presso un'area messa a disposizione dal comune di Ponderano che si prestava particolarmente a questo scopo. Il responsabile Lometti del comune di Biella ha parlato ai ragazzi dei rischi del nostro territorio e di come affrontarli.

Durante la settimana si è voluto anche ricordare con filmati ed esperienze dei volontari il decimo anniversario del terremoto dell'Aquila ed anche il primo decennale dell'associazione R.N.R.E. anche in questo caso con filmati e ricordi delle emergenza affrontate in questi anni a fianco del Dipartimento Nazionale per il supporto nelle Comunicazioni in Emergenza.