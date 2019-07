Il sindaco Claudio Corradino incontra il Questore di Biella

Questa mattina il sindaco di Biella Claudio Corradino e il vice Giacomo Moscarola, a qualche settimana dal loro insediamento, sono stati accolti alla sala Valentini dal Questore Nicola Alfredo Parisi, alla presenza di tutti i funzionari della Questura. Si è trattato di un incontro cordiale durante il quale il Questore ha delineato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in città, ribadendo ancora una volta che questa non desta particolari criticità. L’incontro si è concluso con l’auspicio di aggiornare nel breve tempo il regolamento comunale per far sì che il decreto “Sicurezza” possa trovare completa applicazione.