Fusioni, Franca Biglio (ANPCI): "Cronaca di un taglio annunciato"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In riferimento alle proteste degli amministratori dei comuni che hanno proceduto alle fusioni, premettendo che ogni comune è libero di associarsi come meglio crede, non possiamo non rilevare che da anni ANPCI – Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia, consiglia di porre molta attenzione prima di procedere in tal senso.

La necessità di fusione è stata creata ad hoc per far sparire dalla carta geografica i piccoli comuni con la loro storia, cultura, tradizioni millenarie, alimentando una febbre dell’oro. Oro temporaneo e non garantito, gestito in totale e assoluta discrezionalità dal comune di maggiore dimensione demografica.

Senza i folli contributi statali e regionali seriamente i comuni avrebbero mai pensato di fondersi? Davvero si è potuto credere che lo Stato potesse erogare, in piena spendingreview e procedura di infrazione europea, come nel paese di Bengodi,tutti quei milioni?

Prima di imboccare una strada senza ritorno occorreva leggere bene le norme:Art 20 dl 95/2012 comma 1 e smi che stabilivano un importo nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

Da anni portiamo avanti la battaglia contro questa finta spendingreview, dimostrando che i piccoli comuni non hanno bisogno di tutori che impongono o spingono verso le unioni e le fusioni, strumenti che, oltre a generare maggiori costi, riducono gli spazi di democrazia diretta nella nostra amata Italia.

Abbiamo segnalato ripetutamente che: i piccoli Comuni che si fondono con quelli più grandi quasi certamente hanno assunto tale decisione con il miraggio di ottenere i contributi straordinari che Stato e Regioni hanno stanziato a tale scopo senza rendersi conto che questi contributi, prima o poi, sarebbero stati ridotti e che gli stessi venivano comunque corrisposti solo a partire dall’anno successivo all’istituzione del nuovo comune risultante dalla fusione, cioè quando il comune piccolo veniva già incorporato sparendo per sempre".