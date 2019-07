Due cani cercano una casa e una famiglia

Abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una persona che abita nel Biellese. La signora dovrà lasciare con urgenza la casa dove abita ora con i suoi animali per problemi personali. Purtroppo non potrà portarli tutti con sé e quindi sta cercando qualche brava famiglia che li possa adottare. Se qualcuno fosse disponibile ad aiutarla può chiamare il 3400851084. Se non risponde lasciare un messaggio e sarete richiamati.

Ether, pastora tedesca di 6 anni, molto buona, sterilizzata, vaccinata, abituata a vivere in casa e fuori e socievole sia con cani che con gatti. Ha un problema di salute che sarà spiegato a chi telefonerà con serie intenzioni.

Aaron, pastore biellese di 3 anni, castrato e vaccinato, molto buono sia con cani che con gatti e abituato a stare in casa e fuori.