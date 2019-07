Record di iscritti per la Coggiola-Moglietti, primi Guglielmetti e Giardino FOTOGALLERY

Record di iscritti per la Coggiola-Moglietti che si è corsa questa mattina, 7 luglio. In 89 sono partiti per la competitiva, mentre circa 30 hanno gareggiato in non competitiva. Partenza alla volta del percorso da 4,8 km in orario alle 9,45 con il colpo di pistola del giudice ufficiale di gara. Il caldo destava qualche preoccupazione, ma non ha fermato gli atleti. Il primo assoluto ha infatti chiuso il percorso in 17’ 40’’.

I primi tre uomini a tagliare il traguardo al rifugio sono stati Francesco Guglielmetti della Fulgor di Prato Sesia, secondo Francesco Nicola dell’Ermenegildo Zegna e terzo Gianmarco Rigolone della GSA Valsesia. Per le donne prima è Lara Giardino del Biella Running, seconda Cristina Clerici del CUS Insubria e terza Michelle Gnoato della GSA Valsesia.