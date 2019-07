La 16 x mezz'ora all'Atletica Santhià and friends, otto squadre sul campo del Miller Rava FOTOGALLERY

Il caldo del pomeriggio di ieri, 6 luglio, non ha scoraggiato atleti e amatori partecipanti della staffetta 16 x mezz'ora al campo Miller Rava di Gaglianico. Partenza alle 13 per una sfida goliardica e divertente che ha visto correre sotto il sole cocente otto squadre, di cui due femminili e il resto miste o maschili. Fine gara alle 21 per poi lasciare spazio alle premiazioni, avvenute in palestra per via del temporale giunto proprio in quelle ore.

Primi sul podio gli atleti dell'Atletica Santhià and friends, seguiti al secondo posto dal team CRC Circolo Gaglianico. Terza la squadra maschile della società di Mongrando, la Vetta Running (man). Anche quest'anno la formula pensata dal Csi Biella si è rivelata un successo e i partecipanti si sono divertiti in una sfida all'insegna dello sport e dell'amicizia.