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SPORT | 07 luglio 2019, 18:26

Il 4° Biella Classic colora la provincia, sul podio Malucelli-Bernuzzi e Viganò-Melani FOTOGALLERY

biella classic

Foto di Studio Fighera

Si è concluso con successo il 4^ Biella Classic e 3^ Biella Legend 2019. Con 21 equipaggi per la regolarità classica e 71 nella turistica, anche quest'anno la manifestazione ha sfiorato il centinaio di partecipanti. Con la loro Fiat Duna 70, la coppia Malucelli Bernuzzi si è aggiudicata il podio della prima modalità di gara. Al secondo posto Ferrari-Lumello con la Fiat 124 Sport Cupè; al terzo Bisi e Cattivelli con la Triumph Tr3a. Per la regolarità turistica primo l'equipaggio Viganò-Melani a bordo di un'Autobianchi A112 Abarth. Dopo di loro le coppie Maiolo-Paracchini e Gennari-Ferrari, rispettivamente alla guida di una Lancia Fulvia Coupè e di una Fiat 1100 R. 

"Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti - commentano gli organizzatori - che sono la linfa vitale della nostra gara. Un ringraziamento poi a tutti i volontari, ai cronometristi, ai preziosi commissari, ai nostri sponsor, alle location dei pranzi e delle cene e a tutte le persone che ci permettono da 4 anni di portare avanti questo nostro “folle” progetto. Un particolare grazie a tutti i membri della nostra scuderia Apv Classic che con il proprio aiuto volontario ci supportano in tutte le nostre manifestazioni".

Classifica finale Regolarità Classica

1

MALUCELLI ANDREA / BERNUZZI MONICA

FRANCIACORTA MOTORI

FIAT DUNA 70

2

FERRARI GIANLUCA / LUMELLO ANDREA

VALSESSERA JOLLY CLUB

FIAT 124 SPORT COUPE'

3

BISI MASSIMO / CATTIVELLI CLAUDIO

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356

TRIUMPH TR3A

4

GARILLI DIEGO / PARADISI ROBERTO

 

ALFA ROMEO ALFETTA GTV 2000

5

TODESCHINI MAURO / CISCATO PAOLO

VALSESSERA JOLLY CLUB

AUTOBIANCHI A112 ABARTH

6

DELPIANO GIORGIO / GATTO ALBERTO

GIOVANNI BRACCO

PORSCHE 356 T1 SPEEDSTER

7

BROVARONE CESARE / BROVARONE FEDERICO

GIOVANNI BRACCO

PORSCHE 911

8

GIANOTTI LORIS / CAPIAGHI MAURO

SBH SCUDERIA BLACK HORSE

PORSCHE 356

9

DIANA ALBERTO / REVELLO ANNA MARIA

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356

PORSCHE 356

10

COSTADONI MARCELLO / LOFFREDI ELENA

 

SIMCA 1200S COUPE'

11

ZANIBONI FERDINANDO / BARBANOTTI MARIA GIUSEPPINA

GIOVANNI BRACCO

FORD MUSTANG CONVERTIBILE

12

GASBARRI LEANDRO / GIORGI LEONARDO

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356

PORSCHE 356

13

DE CET ROBERTO / FOLGHERA M. CRISTINA

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356

PORSCHE 356 CABRIO

14

PASINO ANGELO / ITALIANO PATRIZIA

VETERAN CAR CLUB P.BORDINO

VOLKSWAGEN KARMANN GHIA

15

VESPA VALERIO / TAGLIORETTI THOMAS

 

LANCIA FULVIA HF FANALONE

16

VIGNA LUIGI MARIA / VIGNA FILIPPO MARIA

GIOVANNI BRACCO

AUSTIN HEALEY 100/4

17

MARCARINO GIORGIO / MARCARINO MATTEO

 

MG MGA MKII

18

VOLTAREL ROBERTO / GOBETTI ANNA

 

TOYOTA CELICA

19

MICALIZZI EZIO / COZZANI MARINA

 

ALFA ROMEO SPIDER JUNIOR 1300

20

ASPESI RICCARDO / SELLA FILIPPO

GAMS

LANCIA AUGUSTA 69

21

ANSELMETTI MASSIMO / POLLONO MASSIMILIANO

APV CLASSIC

LANCIA DELTA HF


Classifica finale Regolarità Turistica

1

VIGANO' ROBERTO / MELANI RENZO

VALSESSERA JOLLY CLUB

AUTOBIANCHI A112 ABARTH

2

MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA

 

LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1.6 HF

3

GENNARI COSIMO / FERRARI GIOVANNA

KINZICA

FIAT 1100R

4

BORDIGNON ALESSIO / ASCARI GIULIO

VALSESSERA JOLLY CLUB

TOYOTA COROLLA AE92L

5

PERALDO MATTON UMBERTO / PERALDO MATTON ANDREA

GIOVANNI BRACCO

TRIUMPH TR4 A

6

BERTUOLO PIER GIORGIO / FLECCHIA MARCO

GIOVANNI BRACCO

LANCIA FULVIA COUPE'

7

RAIMONDI MASSIMO / ADORNI GIOVANNI

 

PORSCHE 356 ROADSTER

8

ZOLA TERESIO / MASSARENTI SILVANA

GIOVANNI BRACCO

LANCIA FULVIA 1600 HF

9

BIANCHINI GIANCARLO / MONTELEONE LUCA

 

PORSCHE 944

10

CORNIATI LORENZO / MOSCA LUCA

CARS FOR FUN

LANCIA FULVIA COUPE' 1.3

11

THIEBAT MARCO / OLEARI GUIDO

GIOVANNI BRACCO

FIAT 124 COUPE' SPORT

12

ANZILIERO WALTER / ANZILIERO ALYSSA

BIELLA MOTOR TEAM

FORD ESCORT XL 1100

13

MAIELLI LUCA / GAMBINO GIOVANNI

BIELLA RACING

PEUGEOT 205 GTI

14

LAMPO GIUSEPPE / FERRARIS PAOLO

BIELLA MOTOR TEAM

VOLKSWAGEN GOLF CABRIO

15

PROTTA PAOLO / DELLAVEDOVA ALBERTO

RALLY & CO

ALPINE RENAULT A 100

16

GIACOMONE PAOLO / LUCCA PIERO

APV CLASSIC

AUTOBIANCHI A112 ABARTH

17

GENOVA LEONARDO / ZANNONE LAURA

 

LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO

18

LACCHIO ROBERTO / BORGHESIO SERGIO

GAMS

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER

19

REGIS MILANO GIANNI / REGIS MILANO FRANCA

VALSESSERA JOLLY CLUB

AUTOBIANCHI A112 ABARTH

20

POZZA FABIO / FORTINI MARCO

 

LANCIA DELTA INTEGRALE 8V

21

MANCIN EMANUELE / TREVISAN EDOARDO

APV CLASSIC

LANCIA FULVIA COUPE' 1.3S

22

BOARIO GUIDO / STRATTA PATRIZIA

 

TRIUMPH TR4

23

TOMMASINI MATTEO / MEGGIORIN SOFIA

APV CLASSIC

FIAT 127

24

PERISSINOTTO ERMANNO / BOLZONELLA RENZO

APV CLASSIC

INNOCENTI MINI COOPER MORRIS 12H

25

GIACOBONE ANTONIO / BARUFFA MANUEL

APV CLASSIC

FIAT 1800 B

26

PASSARE CARLO / PASSARE MATTEO

GIOVANNI BRACCO

PORSCHE TARGA 911

27

SFORZA MASSIMO / SFORZA MARTINA

BETA CLUB ITALIA

LANCIA BETA SPIDER ZAGATO

28

PASQUAL GERMANO / SELLA ANDREA

 

FIAT X1/9

29

ROMAN FABRIZIO / PIERI LUCA

APV CLASSIC

LANCIA FULVIA

30

RUFFINO MASSIMO / PORTA GRETA

BIELLA MOTOR TEAM

SUBARU IMPREZA WRX MY05

31

RITEGNO ALBERTO / BARBERA MARCO

GIOVANNI BRACCO

LANCIA FULVIA COUPE'

32

CANOVA PAOLO / FIOR ARIANNA

BIELLA 4 RACING

SUBARU IMPREZA WRX

33

SMORGON CLAUDIO / TORRICELLI ROBERTO

VETERAN CAR CLUB COMO

PORSCHE 914

34

SACCHET MASSIMO / GALLI ALBERTO

GIOVANNI BRACCO

PORSCHE 924 TURBO

35

OZINO MASSIMO / OZINO ANDREA

 

AUTOBIANCHI A112

36

GRILLO ENZO / BOTTO STEGLIA ALBERTO

APV CLASSIC

FORD ESCORT RS 1600 TURBO

37

GIACOBINO PIERALDO / CIANCIA MERCADINO GIAN MARIO

VALSESSERA JOLLY CLUB

MG MIDGET

38

DECADENTI MARIO / CASOTTO LAURETTA

BIELLA MOTOR TEAM

AUTOBIANCHI A112

39

PRINA CERAI MARCO / PRINA CERAI GIOELE

APV CLASSIC

FIAT 127

40

CALIGARIS VITTORIA / PRINA CERAI GIULIA

APV CLASSIC

FIAT 600

41

CABERLON IVANO / CABERLON NICOLAS

 

AUTOBIANCHI A112 ABARTH

42

SPINA NICOLA / ZARPELLON GIANNI

 

FIAT 500L

43

SERVENTE FILIPPO / RUGGI BARBARA

APV CLASSIC

CHEVROLET PICK UP 3100

44

LORENZETTI GIORGIO / LORENZETTI LUCA

 

MASERATI GHIBLI

45

SPAGNOLO MARCO / BURATTO SUSANNA

 

AUTOBIANCHI A112 ABARTH

46

GIBELLO ANDREA / YEKATERINA YEVDOKYMOVA

APV CLASSIC

PORSCHE 924

47

TOMMASINI FABIO / ZUCCONE MARTINA

APV CLASSIC

FIAT 126

48

AGAZZONE DARIO / AGAZZONE GIADA

 

FIAT 124 COUPE' SPORT

49

RICHIARDONE DANIELE / DANIELA FRESC

 

PORSCHE 356B

50

CERRUTI BARBARA / CERRUTI STEFANIA

APV CLASSIC

LANCIA DELTA HF 16V

51

CANELLA GIANFRANCO / CANELLA STEFANO

 

ALFA ROMEO ALFETTA GT

52

LACCHIO EMILIO / VEZZU' PAOLA

RUOTE STORICHE CANAVESE

ASTON MARTIN DB7 VANTAGE VOLANTE

53

VENTURA GIANLUCA / TIRITAN IVANO

 

FIAT 500L

54

SELLA MASSIMO / QUAGLIA UMBERTO

APV CLASSIC

FIAT 850 COUPE

55

DE FAVERI DAVID / DAMIANO ANDREA

SCUDERIA BIELLA CORSE 343693

PEUGEOT 205 RALLYE

56

SARTORI SAMUELE / BELLIO MATTEO

APV CLASSIC

RENAULT 5TL

57

SMORGON PAOLO / BORONA PIERLUIGI

VETERAN CAR CLUB COMO

VOLKSWAGEN GOLF CABRIO

58

ANSERMINO CLAUDIA / BOCCHIO RAMAZIO ENRICA

APV CLASSIC

LANCIA 2000

59

CRAPA MAURIZIO / TOSI ROBERTO

APV CLASSIC

LANCIA FULVIA COUPE'

60

LABAGNARA ALESSANDRO / BIANO ALBERTO

APV CLASSIC

FIAT 500

61

UBERTINO ROSSO MICHELE / UBERTINO ROSSO LORENZO

APV CLASSIC

CITROEN 2 CV DOLLY

62

MONTANGERO VALERIO / RONCO ELENA

 

OPEL MANTA GTE

63

GALLO NICOLO' / TORELLO VIERA PAOLO

 

LANCIA FULVIA

64

ZANOTTI DANIELE / ZANOTTI MATTEO

VALSESSERA JOLLY CLUB

PORSCHE 924 TURBO

65

PANIZZONE FILIPPO / ZANIN GIANLUCA

APV CLASSIC

ALFA ROMEO GIULIA TI

66

GIACOBONE STEFANO / ALFIERI RENATA

APV CLASSIC

ROLLS ROYCE SILVER SHADOW

67

CUMAN SONIA / CHIOETTO RAFFAELE

APV CLASSIC

LANCIA DELTA

68

ZAMPIERI ALESSIO / LOVERA MELISSA

 

VOLKSWAGEN POLO GTI

69

DEANDREA DAVIDE / GULMINI ENRICO

 

RENAULT 4

70

PEROTTO CLAUDIA / PEREIRA CUNHA MARGARETH

GIOVANNI BRACCO

PORSCHE 356 BT5

71

CANTONO SERGIO / GHISIO GIULIA

APV CLASSIC

PORSCHE 993

bi.me.

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