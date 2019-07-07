Il 4° Biella Classic colora la provincia, sul podio Malucelli-Bernuzzi e Viganò-Melani FOTOGALLERY

Si è concluso con successo il 4^ Biella Classic e 3^ Biella Legend 2019. Con 21 equipaggi per la regolarità classica e 71 nella turistica, anche quest'anno la manifestazione ha sfiorato il centinaio di partecipanti. Con la loro Fiat Duna 70, la coppia Malucelli Bernuzzi si è aggiudicata il podio della prima modalità di gara. Al secondo posto Ferrari-Lumello con la Fiat 124 Sport Cupè; al terzo Bisi e Cattivelli con la Triumph Tr3a. Per la regolarità turistica primo l'equipaggio Viganò-Melani a bordo di un'Autobianchi A112 Abarth. Dopo di loro le coppie Maiolo-Paracchini e Gennari-Ferrari, rispettivamente alla guida di una Lancia Fulvia Coupè e di una Fiat 1100 R.
"Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti - commentano gli organizzatori - che sono la linfa vitale della nostra gara. Un ringraziamento poi a tutti i volontari, ai cronometristi, ai preziosi commissari, ai nostri sponsor, alle location dei pranzi e delle cene e a tutte le persone che ci permettono da 4 anni di portare avanti questo nostro “folle” progetto. Un particolare grazie a tutti i membri della nostra scuderia Apv Classic che con il proprio aiuto volontario ci supportano in tutte le nostre manifestazioni".
Classifica finale Regolarità Classica
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1
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MALUCELLI ANDREA / BERNUZZI MONICA
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FRANCIACORTA MOTORI
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FIAT DUNA 70
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2
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FERRARI GIANLUCA / LUMELLO ANDREA
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VALSESSERA JOLLY CLUB
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FIAT 124 SPORT COUPE'
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3
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BISI MASSIMO / CATTIVELLI CLAUDIO
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REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
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TRIUMPH TR3A
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4
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GARILLI DIEGO / PARADISI ROBERTO
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ALFA ROMEO ALFETTA GTV 2000
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5
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TODESCHINI MAURO / CISCATO PAOLO
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VALSESSERA JOLLY CLUB
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AUTOBIANCHI A112 ABARTH
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6
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DELPIANO GIORGIO / GATTO ALBERTO
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GIOVANNI BRACCO
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PORSCHE 356 T1 SPEEDSTER
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7
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BROVARONE CESARE / BROVARONE FEDERICO
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GIOVANNI BRACCO
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PORSCHE 911
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8
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GIANOTTI LORIS / CAPIAGHI MAURO
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SBH SCUDERIA BLACK HORSE
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PORSCHE 356
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9
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DIANA ALBERTO / REVELLO ANNA MARIA
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REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
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PORSCHE 356
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10
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COSTADONI MARCELLO / LOFFREDI ELENA
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SIMCA 1200S COUPE'
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11
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ZANIBONI FERDINANDO / BARBANOTTI MARIA GIUSEPPINA
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GIOVANNI BRACCO
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FORD MUSTANG CONVERTIBILE
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12
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GASBARRI LEANDRO / GIORGI LEONARDO
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REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
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PORSCHE 356
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13
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DE CET ROBERTO / FOLGHERA M. CRISTINA
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REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
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PORSCHE 356 CABRIO
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14
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PASINO ANGELO / ITALIANO PATRIZIA
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VETERAN CAR CLUB P.BORDINO
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VOLKSWAGEN KARMANN GHIA
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15
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VESPA VALERIO / TAGLIORETTI THOMAS
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LANCIA FULVIA HF FANALONE
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16
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VIGNA LUIGI MARIA / VIGNA FILIPPO MARIA
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GIOVANNI BRACCO
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AUSTIN HEALEY 100/4
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17
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MARCARINO GIORGIO / MARCARINO MATTEO
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MG MGA MKII
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18
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VOLTAREL ROBERTO / GOBETTI ANNA
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TOYOTA CELICA
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19
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MICALIZZI EZIO / COZZANI MARINA
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ALFA ROMEO SPIDER JUNIOR 1300
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20
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ASPESI RICCARDO / SELLA FILIPPO
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GAMS
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LANCIA AUGUSTA 69
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21
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ANSELMETTI MASSIMO / POLLONO MASSIMILIANO
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APV CLASSIC
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LANCIA DELTA HF
Classifica finale Regolarità Turistica
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1
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VIGANO' ROBERTO / MELANI RENZO
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VALSESSERA JOLLY CLUB
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AUTOBIANCHI A112 ABARTH
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2
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MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA
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LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1.6 HF
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3
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GENNARI COSIMO / FERRARI GIOVANNA
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KINZICA
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FIAT 1100R
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4
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BORDIGNON ALESSIO / ASCARI GIULIO
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VALSESSERA JOLLY CLUB
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TOYOTA COROLLA AE92L
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5
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PERALDO MATTON UMBERTO / PERALDO MATTON ANDREA
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GIOVANNI BRACCO
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TRIUMPH TR4 A
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6
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BERTUOLO PIER GIORGIO / FLECCHIA MARCO
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GIOVANNI BRACCO
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LANCIA FULVIA COUPE'
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7
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RAIMONDI MASSIMO / ADORNI GIOVANNI
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PORSCHE 356 ROADSTER
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8
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ZOLA TERESIO / MASSARENTI SILVANA
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GIOVANNI BRACCO
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LANCIA FULVIA 1600 HF
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9
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BIANCHINI GIANCARLO / MONTELEONE LUCA
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PORSCHE 944
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10
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CORNIATI LORENZO / MOSCA LUCA
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CARS FOR FUN
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LANCIA FULVIA COUPE' 1.3
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11
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THIEBAT MARCO / OLEARI GUIDO
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GIOVANNI BRACCO
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FIAT 124 COUPE' SPORT
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12
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ANZILIERO WALTER / ANZILIERO ALYSSA
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BIELLA MOTOR TEAM
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FORD ESCORT XL 1100
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13
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MAIELLI LUCA / GAMBINO GIOVANNI
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BIELLA RACING
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PEUGEOT 205 GTI
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14
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LAMPO GIUSEPPE / FERRARIS PAOLO
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BIELLA MOTOR TEAM
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VOLKSWAGEN GOLF CABRIO
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15
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PROTTA PAOLO / DELLAVEDOVA ALBERTO
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RALLY & CO
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ALPINE RENAULT A 100
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16
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GIACOMONE PAOLO / LUCCA PIERO
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APV CLASSIC
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AUTOBIANCHI A112 ABARTH
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17
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GENOVA LEONARDO / ZANNONE LAURA
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LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO
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18
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LACCHIO ROBERTO / BORGHESIO SERGIO
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GAMS
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ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER
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19
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REGIS MILANO GIANNI / REGIS MILANO FRANCA
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VALSESSERA JOLLY CLUB
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AUTOBIANCHI A112 ABARTH
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20
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POZZA FABIO / FORTINI MARCO
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LANCIA DELTA INTEGRALE 8V
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21
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MANCIN EMANUELE / TREVISAN EDOARDO
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APV CLASSIC
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LANCIA FULVIA COUPE' 1.3S
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22
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BOARIO GUIDO / STRATTA PATRIZIA
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TRIUMPH TR4
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23
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TOMMASINI MATTEO / MEGGIORIN SOFIA
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APV CLASSIC
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FIAT 127
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24
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PERISSINOTTO ERMANNO / BOLZONELLA RENZO
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APV CLASSIC
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INNOCENTI MINI COOPER MORRIS 12H
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25
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GIACOBONE ANTONIO / BARUFFA MANUEL
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APV CLASSIC
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FIAT 1800 B
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26
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PASSARE CARLO / PASSARE MATTEO
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GIOVANNI BRACCO
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PORSCHE TARGA 911
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27
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SFORZA MASSIMO / SFORZA MARTINA
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BETA CLUB ITALIA
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LANCIA BETA SPIDER ZAGATO
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28
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PASQUAL GERMANO / SELLA ANDREA
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FIAT X1/9
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29
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ROMAN FABRIZIO / PIERI LUCA
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APV CLASSIC
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LANCIA FULVIA
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30
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RUFFINO MASSIMO / PORTA GRETA
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BIELLA MOTOR TEAM
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SUBARU IMPREZA WRX MY05
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31
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RITEGNO ALBERTO / BARBERA MARCO
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GIOVANNI BRACCO
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LANCIA FULVIA COUPE'
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32
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CANOVA PAOLO / FIOR ARIANNA
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BIELLA 4 RACING
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SUBARU IMPREZA WRX
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33
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SMORGON CLAUDIO / TORRICELLI ROBERTO
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VETERAN CAR CLUB COMO
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PORSCHE 914
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34
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SACCHET MASSIMO / GALLI ALBERTO
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GIOVANNI BRACCO
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PORSCHE 924 TURBO
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35
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OZINO MASSIMO / OZINO ANDREA
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AUTOBIANCHI A112
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36
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GRILLO ENZO / BOTTO STEGLIA ALBERTO
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APV CLASSIC
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FORD ESCORT RS 1600 TURBO
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37
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GIACOBINO PIERALDO / CIANCIA MERCADINO GIAN MARIO
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VALSESSERA JOLLY CLUB
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MG MIDGET
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38
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DECADENTI MARIO / CASOTTO LAURETTA
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BIELLA MOTOR TEAM
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AUTOBIANCHI A112
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39
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PRINA CERAI MARCO / PRINA CERAI GIOELE
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APV CLASSIC
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FIAT 127
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40
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CALIGARIS VITTORIA / PRINA CERAI GIULIA
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APV CLASSIC
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FIAT 600
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41
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CABERLON IVANO / CABERLON NICOLAS
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AUTOBIANCHI A112 ABARTH
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42
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SPINA NICOLA / ZARPELLON GIANNI
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FIAT 500L
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43
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SERVENTE FILIPPO / RUGGI BARBARA
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APV CLASSIC
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CHEVROLET PICK UP 3100
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44
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LORENZETTI GIORGIO / LORENZETTI LUCA
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MASERATI GHIBLI
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45
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SPAGNOLO MARCO / BURATTO SUSANNA
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AUTOBIANCHI A112 ABARTH
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46
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GIBELLO ANDREA / YEKATERINA YEVDOKYMOVA
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APV CLASSIC
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PORSCHE 924
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47
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TOMMASINI FABIO / ZUCCONE MARTINA
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APV CLASSIC
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FIAT 126
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48
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AGAZZONE DARIO / AGAZZONE GIADA
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FIAT 124 COUPE' SPORT
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49
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RICHIARDONE DANIELE / DANIELA FRESC
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PORSCHE 356B
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50
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CERRUTI BARBARA / CERRUTI STEFANIA
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APV CLASSIC
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LANCIA DELTA HF 16V
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51
|
CANELLA GIANFRANCO / CANELLA STEFANO
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ALFA ROMEO ALFETTA GT
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52
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LACCHIO EMILIO / VEZZU' PAOLA
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RUOTE STORICHE CANAVESE
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ASTON MARTIN DB7 VANTAGE VOLANTE
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53
|
VENTURA GIANLUCA / TIRITAN IVANO
|
|
FIAT 500L
|
54
|
SELLA MASSIMO / QUAGLIA UMBERTO
|
APV CLASSIC
|
FIAT 850 COUPE
|
55
|
DE FAVERI DAVID / DAMIANO ANDREA
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SCUDERIA BIELLA CORSE 343693
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PEUGEOT 205 RALLYE
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56
|
SARTORI SAMUELE / BELLIO MATTEO
|
APV CLASSIC
|
RENAULT 5TL
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57
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SMORGON PAOLO / BORONA PIERLUIGI
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VETERAN CAR CLUB COMO
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VOLKSWAGEN GOLF CABRIO
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58
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ANSERMINO CLAUDIA / BOCCHIO RAMAZIO ENRICA
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APV CLASSIC
|
LANCIA 2000
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59
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CRAPA MAURIZIO / TOSI ROBERTO
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APV CLASSIC
|
LANCIA FULVIA COUPE'
|
60
|
LABAGNARA ALESSANDRO / BIANO ALBERTO
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APV CLASSIC
|
FIAT 500
|
61
|
UBERTINO ROSSO MICHELE / UBERTINO ROSSO LORENZO
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APV CLASSIC
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CITROEN 2 CV DOLLY
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62
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MONTANGERO VALERIO / RONCO ELENA
|
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OPEL MANTA GTE
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63
|
GALLO NICOLO' / TORELLO VIERA PAOLO
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LANCIA FULVIA
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64
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ZANOTTI DANIELE / ZANOTTI MATTEO
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VALSESSERA JOLLY CLUB
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PORSCHE 924 TURBO
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65
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PANIZZONE FILIPPO / ZANIN GIANLUCA
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APV CLASSIC
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ALFA ROMEO GIULIA TI
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66
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GIACOBONE STEFANO / ALFIERI RENATA
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APV CLASSIC
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ROLLS ROYCE SILVER SHADOW
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67
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CUMAN SONIA / CHIOETTO RAFFAELE
|
APV CLASSIC
|
LANCIA DELTA
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68
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ZAMPIERI ALESSIO / LOVERA MELISSA
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VOLKSWAGEN POLO GTI
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69
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DEANDREA DAVIDE / GULMINI ENRICO
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RENAULT 4
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70
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PEROTTO CLAUDIA / PEREIRA CUNHA MARGARETH
|
GIOVANNI BRACCO
|
PORSCHE 356 BT5
|
71
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CANTONO SERGIO / GHISIO GIULIA
|
APV CLASSIC
|
PORSCHE 993