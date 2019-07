GiroRosa, la terza tappa parla olandese: A Piedicavallo trionfa Marianne Vos

È Marianne Vos la prima ciclista ad aver tagliato il traguardo della terza tappa del Giro Rosa Iccrea 2019. L'atleta olandese ha chiuso la "Sagliano-Piedicavallo" in 2h52'11": un risultato che l'ha fatta balzare dal quinto al terzo posto della classifica generale, preceduta soltanto da Katarzyna Niewiadoma, che persiste in testa come in seconda tappa e da Cecilie Ludwig, al quarto posto nella tappa precedente. A completare la classifica della tappa (quasi) tutta biellese Lucy Kennedy, al nono posto nella generale, e la già citata Ludwig.