GiroRosa, la partenza della carovana da Sagliano FOTOGALLERY e VIDEO

In un centro storico di Sagliano gremito è partita alle 12,15 di oggi la carovana del Giro Rosa 2019. Per la terza tappa le atlete sono scese dalla Valle Cervo verso la pianura per entrare in provincia di Vercelli a Carisio e Santhià, dove si trova la zona di rifornimento fisso. Ritorno verso Biella passando l'abitato di Gaglianico e via Italia, per poi risalire fino ai 1049 metri dell'arrivo posto a Piedicavallo. L'arrivo delle prime è previsto per le 15.