Facce da #GiroRosa, conto alla rovescia per la partenza della tappa biellese FOTOGALLERY e VIDEO

Mancano ormai poche decine di minuti alla partenza della tappa biellese del Giro Rosa Iccrea, il Giro d'Italia femminile. Il via della terza tappa, l'ultima in territorio piemontese prima del trasferimento in Lombardia, è fissato per le 12,15 a Sagliano Micca. Il primo tratto prevede la discesa verso la pianura per entrare in provincia di Vercelli a Carisio e Santhià, dove si trova la zona di rifornimento fisso. Si fa poi ritorno verso Biella attraversando prima l'abitato di Gaglianico; nel capoluogo inizia l'erta conclusiva fino ai 1049 metri dell'arrivo posto a Piedicavallo, al termine di una tappa di 104.1 km.

Il passaggio della terza tappa di una gara a valenza nazionale rappresenta nuovamente un'opportunità di rilancio per il territorio biellese e le prime conferme sono arrivate nei giorni scorsi, quando gli alberghi della Valle Cervo (e non solo) risultavano già sold out. "Eventi come questi sono fondamentali per il territorio" ha detto l'onorevole Cristina Patelli, affiancata da uno dei promotori della tappa biellese, Gabriele Martinazzo. Visibilmente soddisfatti anche il sindaco di Sagliano Andrea Antoniotti, il consigliere regionale Michele Mosca e il vicesindaco e assessore allo sport Giacomo Moscarola. Ecco le loro interviste in diretta: Ordine di arrivo della seconda tappa:



1. Marianne Vos

2. Annemiek Van Vleuten

3. Lucinda Brand

4. Anna Van der Breggen

5. Soraya Paladin

6. Amanda Spratt

7. Ane Santesteban Gonzalez

8. Katarzyna Niewiadoma

9. Elisa Longo Borghini

10. Demi Vollering



Classifica generale dopo la seconda tappa:



1. Katarzyna Niewiadoma 2'47'37''

2. Omer Shapira +12''

3. Alena Amialiusik +19''

4. Cecilie Uttrup Ludwig +24''

5. Marianne Vos +35''

6. Ashleigh Moolman - Pasio +45''

7. Annemiek Van Vleuten +47''

8. Leah Thomas +47''

9. Elise Chabbey +47''

10. Amanda Spratt +53''



Le maglie del 30° Giro Rosa Iccrea:



Maglia Rosa (GRUPPO BANCARIO ICCREA): Katarzyna Niewiadoma

Maglia Ciclamino (SELLE SMP): Marianne Vos

Maglia Verde (EFFEBIQUATTRO): Sofie De Vuyst

Maglia Bianca (KRU): Juliette Labous

Maglia Blu (GSG): Elisa Longo Borghini