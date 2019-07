Coggiola Moglietti 2019, la classifica assoluta

Record di iscritti per la Coggiola-Moglietti che si è corsa questa mattina, 7 luglio. In 89 sono partiti per la competitiva, mentre circa 30 hanno gareggiato in non competitiva. I primi tre uomini a tagliare il traguardo al rifugio sono stati Francesco Guglielmetti della Fulgor di Prato Sesia, secondo Francesco Nicola dell’Ermenegildo Zegna e terzo Gianmarco Rigolone della GSA Valsesia. Per le donne prima è Lara Giardino del Biella Running, seconda Cristina Clerici del CUS Insubria e terza Michelle Gnoato della GSA Valsesia.

La classifica assoluta: