"Estate Sicura" a Cavaglià

Anche quest’anno è partito il ciclo di incontri sul territorio degli infermieri del distretto di Biella-Cossato, che promuovono iniziative di prevenzione e educazione alla salute rivolte alla popolazione più fragile.

L'appuntamento è per mercoledì 10 Luglio, dalle 15. 30 alle 17, a Cavaglià, presso la sala convegni Edificio Aquila di Via Vercellone 1. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Cavaglià, e voluta per focalizzare l’attenzione su chi può aver più bisogno di assistenza e consigli su come riuscire a vincere il caldo durante l’estate. In questa occasione la popolazione potrà ricevere informazioni utili dagli infermieri, chiedere ulteriori approfondimenti e fare domande.