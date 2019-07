Sos per Francesca, manca da casa da venerdì - Cronaca dal Nord Ovest

Viaggia attraverso i social l'appello di parenti e amici di Francesca Galbiati, 21 anni, nata a Vercelli, dove ha studiato all’Istituto Artistico Alciati. Di Francesca non ci sono notizie da venerdì 5 luglio. La ragazza vive a Langosco e, tra i conoscenti, qualcuno è sicuro di averla incrociata, poco prima della scomparsa. In molti, in queste ore, stanno condividendo l'appello, lanciato via social, dal fidanzato che ovviamente è preoccupatissimo.

"Francesca Galbiati è scomparsa da venerdì 5 luglio intorno alle ore 13, guida una Renault Twingo grigia targata CR 147 YX, alta 156cm, capelli biondi molto lunghi. Corporatura molto magra. Per chi avesse il numero di telefono NON PROVATE A RINTRACCIARLA, sono già stato dalla polizia a far denuncia e hanno detto di non provare a chiamarla perché se si dovesse scaricare il telefono non riuscirebbero più a tracciare il segnale GPS. Per qualsiasi cosa: notizie, avvistamenti, o altro, non esitate a contattarmi (via messenger, o cellulare per chi avesse il mio numero) Ringrazio tutti in anticipo".