Ondata di maltempo nel Vercellese, ora si fanno i conti con i danni - Cronaca dal Nord Ovest

Nella serata del 6 luglio diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli e del distaccamento permanente di Livorno ferraris, coadiuvate dai distaccamenti volontari di Trino Vercellese e Santhià, sono intervenute a partire dalle 21 per i danni del maltempo sul territorio vercellese. Le abbondanti piogge e l’eccezionale grandinata che hanno colpito Vercelli e la Bassa hanno determinato numerosi interventi: dal soccorso a persona in seguito al danneggiamento del parabrezza di una vettura colpita da grandine, alla rimozione di alberi e rami pericolanti, dalla messa in sicurezza di tegole e coperture divelte agli interventi per allagamenti in abitazioni e cantine, fino ad alcuni incidenti stradali.

Nella giornata di oggi, invece, i Vigili del Fuoco della sede centrale del comando di Vercelli sono impegnati sul territorio per taglio di alberi e sopralluoghi su coppi e tetti pericolanti o divelti. Risulta particolarmente colpita la frazione di Montonero, dove quasi tutti gli stabili hanno riportato danni ingenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i tecnici comunali per il transennamento.