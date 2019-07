Due cani lasciati chiusi dentro una vettura rischiano di morire soffocati dal caldo - Cronaca dal Nord Ovest

Ieri, sabato 6 luglio, la pattuglia Mirafiori 6 della Polizia Municipale di Torino è intervenuta in via Nizza 230 ove, nel posteggio sotterraneo del comprensorio del Lingotto, alcuni cittadini segnalavano la presenza di un’autovettura in sosta, Renault Captur, con al suo interno cani di grossa mole sofferenti.

Gli Agenti, giunti sul posto, confermavano la presenza del veicolo e di due rottweiler, uno chiuso in una gabbia, l’altro bloccato con un laccio, chiaramente sofferenti. Pur essendo il veicolo parcheggiato in area interrata, le temperature erano molto elevate e gli animali non avevano di che dissetarsi. Infruttuoso era il tentativo di rintracciare il proprietario con messaggi diramati dagli altoparlanti del vicino centro commerciale.

Sono stati, pertanto, attivati i Vigili del Fuoco che provvedevano ad aprire il mezzo e poi contattato il canile municipale, a cui sono stati affidati in custodia gli animali. Poco fa, tramite lettura dei microchip, è stata rintracciata la proprietaria che è stata indagata in stato di libertà.