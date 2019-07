Anziana finisce nel canale e muore annegata - Cronaca dal Nord Ovest

Dramma nella mattina di oggi, domenica 7 luglio, a Chivasso. Attorno alle ore 9.40, con una telefonata giunta dal numero unico delle emergenze, i Vigili del Fuoco sono stati avvisati che una donna era finita nel canale Cavour, all'altezza del numero 7 di via Poasso. Purtroppo per l'anziana, che si presume abbia un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni, non è stato possibile fare nulla, malgrado sul posto siano rapidamente giunti i soccorsi, oltre all'elicottero Drago 53 dei pompieri, i volontari di Chivasso e i sommozzatori del Saf di Torino. Dai primi rilievi, si è trattato molto probabilmente di un gesto anticonservativo. Ora i carabinieri stanno indagando sull'accaduto.