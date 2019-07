Vigliano: Finisce contro un'auto parcheggiata e litiga con il proprietario

Perde il controllo dell'auto e finisce contro una vettura parcheggiata. E' successo intorno alle 18,50 di ieri, 6 luglio, a Vigliano. Il conducente, un 48enne di Biella alla guida di una Dacia Logan, non ha riportato ferite. Nonostante la minima gravità dell'incidente, i proprietari delle due auto non sarebbero riusciti ad accordarsi, finendo per litigare. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno riportato la situazione alla normalità. I due hanno quindi proceduto a compilare l'apposito modulo della constatazione amichevole.