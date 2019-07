Maltempo, gravi danni a Vercelli e provincia. Temporali anche nel Biellese

Un temporale improvviso e violentissimo si è abbattuto, nella serata di sabato, sulla città e su vari centri del Vercellese. Intorno alle 22, chicchi di grandine giganti hanno colpito varie zone del vercellese, dal santhiatese alla città (in particolare nella zona dell'Isola), per poi spostarsi verso la Bassa.

Anche sul nostro territorio si sono abbattuti diversi temporali, ma i danni sono stati limitati: nella notte, i Vigili del fuoco di Ponzone sono intervenuti a Valdilana per un albero pericolante che ostruiva il passaggio.

All'Isola a Vercelli, un tratto di via Restano, all'incrocio con via Trento è completamente allagato, così come il sottopasso dove sono presenti i Vigili del Fuoco per le operazioni di controllo in attesa del deflusso dell'acqua.

Altre zone della città - tra le quali un tratto di corso Libertà verso Porta Milano e parte di corso Prestinari - sono rimaste al buio a causa di un momentaneo black out. Intorno a mezzanotte, in un post l'assessore Patrizia Evangelisti ha assicurato che "Le squadre di Asm sono già operative per la risoluzione delle criticità delle linee principali e conseguentemente delle due derivazioni private".

A causa del maltempo, naturalmente, è saltata la parte centrale della Notte Bianca che era stata programmata in centro, con lo spettacolo del Pianoforte Gigante e rilevanti danni sono stati registrati anche alla festa della Lega Nord dove un video diffuso dal consigliere regionale Alessandro Stecco testimonia i gazebo siano stati danneggiati e tavoli e sedie rovesciati.

Nel vercellese sono state segnalate violente grandinate nella zona di Carisio, Olcenengo, Caresanablot, Tricerro e Stroppiana. In alcuni casi, la violenza della grandine ha causato danni anche ingenti alle auto in sosta.

Nella zona di BorgoVercelli vetture in coda, sotto il ponte dell'autostrada, per scampare alla furia della pioggia e della grandine.