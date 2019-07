Lite tra condomini a Valdilana, 27enne aggredito con lo spray al peperoncino

È stato necessario l'intervento dei carabinieri ieri sera, 6 luglio, in un condominio di Valdilana, a Trivero, per una lite tra condomini. L'accesa discussione, che secondo i primi riscontri sarebbe l'ennesima, ha visto coinvolti un 59enne e un 54enne. Sarebbe stato quest'ultimo a spruzzare dello spray al peperoncino, colpendo il figlio, un giovane 27enne. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi: dopo l'aggressione il giovane si è recato autonomamente in ospedale per farsi refertare. Nel frattempo, i carabinieri intervenuti sul posto hanno riportato la situazione alla normalità.