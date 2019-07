Viaggio nel Parco Burcina con Angelo Alberta

Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Angelo Alberta torna nel Biellese per accompagnare il pubblico attraverso le incredibili meraviglie della natura. Il famoso e trascinante esplor-attore Angelo Alberta condurrà il pubblico in un'avventurosa passeggiata alla scoperta delle più incredibili curiosità che riguardano il Brich Burcina, coniugando tra loro scienza, natura e divertimento. L'esperienza è rivolta ai grandi e ai piccini più curiosi e coraggiosi, con la promessa di offrire una nuova e fantasiosa chiave di lettura del Parco più caratteristico e famoso di Biella.

L'appuntamento è fissato per le 15,30 di oggi, 7 luglio, con ritrovo alla Biblioteca nella Natura WWF (Casino Blu) del Parco: raggiungibile dall'ingresso di Pollone (parcheggio di via F. Piacenza). Il Tour è organizzato in collaborazione a Viaggi Teatrali, con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ed il sostegno di Fondazione CR Biella. Il tentativo in atto con l’esperienza di “Viaggio incredibile nella Natura” è quello di rendere un bene culturale uno spazio di esperienze cognitive in cui sviluppare curiosità, capacità di osservazione, intuizione e creatività, creando relazioni e stuzzicando la voglia di conoscenza attraverso il gioco, la narrazione ed i sensi.