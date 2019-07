38.a Genti del Rosa, in 500 al Camino per festeggiare l’amicizia e la montagna FOTOGALLERY

Il monte Camino si è tinto di rosa per la 38esima Giornata dell’Amicizia delle Genti del Rosa. Circa 500 persone hanno assistito alla messa fuori dalla piccola cappella degli alpini situata a 2388 mt di altitudine e hanno poi preso d’assalto la capanna Renata, per aggiudicarsi una porzione di ottima polenta concia preparata dagli alpini di Cossila San Giovanni. Presenti per la messa il parroco e alpino don Baudrocco, il parroco di Gressoney don Ugo Casalegno e il salesiano don Vincenzo Caccia.

Appassionati di montagna, alpini, autorità, soccorso alpino o membri del Cai: tutti uniti in un abbraccio alle nostre montagne che è durato fino al pomeriggio di sabato 6 luglio. “Il valore di questa festa è quello di portare avanti l’amicizia delle genti delle popolazioni delle valli – commenta il vice presidente del Cai Biella, Andrea Formagnana - e tenere in vita la memoria di come le montagne siano sempre state capaci di unire e non di dividere. I colli hanno unito le popolazioni delle valli e questa amicizia viene rinsaldata ogni anno con questa iniziativa”.

L’evento a quasi 2400 metri era accessibile proprio a tutti grazie alle funivie di Oropa e all’amatissima cestovia che non ha mollato un momento di trasportare gente se non per una meritata pausa polenta. A pance piene i presenti si sono rilassanti tra le rocce sulle voci dei cori de La Campagnola di Mottalciata e la Genzianella della città di Biella. Per l’occasione sono saliti in vetta il sindaco di Biella, Claudio Corradino e l’assessore Barbara Greggio; il sindaco valdostano di Fontainemore, Speranza Gilod; l’assessore regionale Elena Chiorino che ha portato i saluti della regione e Andrea Delmastro.

Tanti studenti si sono uniti all’evento insieme al loro insegnanti, in 28 dall’ Iti di Biella, 8 dal Liceo del Cossatese e Vallestrona e in 6 dal Liceo Avogadro di Biella hanno aiutato il Cai monitorando le presenze e censendo i luoghi di partenza dei “muntagnin”. “È una soddisfazione vedere che i tuoi alunni si svegliano alle 5 contenti di andare in montagna – commenta la professoressa del Liceo Cossatese, Francesca Pettinati -. Con i miei ragazzi stiamo portando avanti un progetto di pulizia delle montagne e tutti assieme di tracciamento dei sentieri. L’obiettivo è di far conoscere la montagna ai più giovani, per imparare a rispettarla e magari innamorarsene. Qualcuno potrebbe anche sceglierla come posto di lavoro futuro”. Il presidente della fondazione Funivie di Oropa, Andrea Pollono ha ringraziato i giovani che si sono adoperati per lo svolgimento della giornata e ha sottolineato l’importanza di avvicinarli alla montagna che crea legame ed amicizia.

Tornando verso casa il tema del rosa non si è fermato. Infatti all’ingresso delle funivie a Oropa Sport è stata allestita la prima piccola degustazione dei rosè del Rosa. I vini delle uve Nebbiolo delle vicinanze riescono infatti, grazie alla mitigazione del clima dovuta alla presenza del monte Rosa e delle altre montagne questi vini riescono a mantenere una freschezza ed elegenza molto apprezzata. In degustazione si poteva trovare Il Rosa Centovigne, Coste della Sesia, 100% Nebbiolo di Castellengo Mottalciata; il Majoli Tenute Sella, 100% Nebbiolo, Coste della Sesia e il “Al posto dei Fiori”, Le Pianelle di Brusnengo, Nebbiolo al 95%.