Un prato “all'inglese” per la scuola materna di Andorno Micca

Con la posa della nuova pavimentazione, in erba sintetica, nel cortile della scuola materna di Andorno Micca, sono stati ultimati i lavori di riqualificazione dello storico asilo intitolato a don Paolo Gagliardini. Nello specifico: dopo i serramenti, la centrale termica, la tinteggiatura delle aule anche il cortile interno è stato rivisto mediante la posa di una pavimentazione antitrauma di nuova concezione.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti per aver completato la riqualificazione del nostro asilo – spiegano il sindaco Davide Crovella e l'assessore alla Famiglia Veronica Giannetti- Il nuovo spazio esterno oltre ad elevare gli standard di sicurezza per i nostri piccoli utenti è molto gradevole dal punto di vista estetico. Di fatto un prato all’inglese dove i bimbi possono giocare in piena tranquillità”.

La scuola materna di Andorno “è ora tra le migliori del territorio – concludono i due amministratori - Indubbiamente abbiamo messo a disposizione delle famiglie una struttura all’avanguardia, sicura ed accogliente. Senza contare l’offerta didattica che prevede numerosi progetti tra cui la psicomotricità, la musicoterapia, il corso di nuoto, l’utilizzo di un’aula informatica dotata di lavagna multimediale. Non dimentichiamo poi l’importante servizio mensa che prevede la cucina interna con i pasti preparati al momento. Un pensiero speciale va anche alle insegnanti e alle collaboratrici preparate, attente, disponibili con tutti”.