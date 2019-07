Sordevolo-Rifugio Coda, dalla Passione di Cristo alla passione per la montagna. I consigli di Enzo Mersi

Decima edizione della Sordevolo-Rifugio Coda, gara di corsa in montagna di 12 km con 1650 mt di dislivello positivo. Partenza domenica 7 luglio alle ore 8.30 dall'Anfiteatro di Sordevolo, paesino della Valle Elvo sede della celebre rappresentazione ogni 5 anni della Passione di Cristo, vista da migliaia di persone provenienti dall'intero globo.

Si attraversa Sordevolo dal basso all'alto percorrendo una strada cubettata a tornanti nei primi 2 km, poi un attimo di respiro per giungere a località Prera dove inizia un km impegnativo di strada larga ma con forti pendenze con un fondo cemento asfalto che porta a località Pian D' L'Asu. Ora 1km veloce fino ad ponticello dove si imbocca un sentierino per 100 m che poi si allarga e in breve tempo porta al Tracciolino. Si prosegue con circa 2 km di poderale sempre con il naso all'insù con alcuni tratti impegnativi fino a località Punt Cabrin, ponte sul torrente Elvo che si specchia su una bella lama con acqua verde smeraldo.Qui finisce la prima parte più veloce, in cui pensare bene a non spremere al massimo il motore, ed inizia la gara "vera", da scalatori, che se hanno ancora energia possono recuperare terreno nei 4 km finali con 1000 mt di dislivello!

Si prosegue con media pendenza fino all'alpe Piane, poi un sentiero sotto i faggi e la calura del sole e delle felci fa correre fino all'alpe Arcomune; la vegetazione scompare e su prato si incontra Alpe Sella e proseguendo sempre con forte pendenza, al limite della corsa, si ricorre ad ogni stilla di energia e forza di volontà per salire. A questo punto l'ultimo km il "masa puurom" un vero muro prativo che si addolcisce un po' verso la cima in cui si inizia a scorgere il rifugio Coda e la fine della fatica, in cui tenere il ritmo se il fisico è ancora in condizione o arrancare veramente se corpo e mente tentennano. In conclusione, una gara veloce nella prima parte, una sfida con la montagna la seconda, per salire velocemente, in cui chi ha testa e gambe può fare belle cose per portare a casa il risultato non solo di classifica, ma di arricchimento personale e di autostima.