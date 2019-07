Oltre 200 persone in cammino a Locato Superiore ricordando Giacinto e Mirko

Numeri in crescita per la camminata non competitiva Ricordando gli amici Giacinto e Mirko. Ieri sera, venerdì 5 luglio, oltre 200 persone (tra adulti e bambini) si sono ritrovate a Locato Superiore di Andorno Micca per stare insieme e affrontare il tracciato in mezzo alla natura da 4,5 chilometri complessivi.

Grande la soddisfazione degli organizzatori della manifestazione: “Siamo felici del risultato raggiunto. Molti hanno apprezzato il percorso in mezzo ai boschi; il clima ci ha favorito e l'apericena finale è stato un autentico successo”. A tagliare per primo il traguardo virtuale è stato Emanuele Falla con un tempo di 18' e 53''; alle sue spalle Silvio Balzaretti e Nicolò Grometto. Tra le donne spicca Angelica Bernardi con un tempo di 21'05'', seguita da Antonella Manfrinato e Elisa Fornasier. 40, invece, i bambini presenti alla camminata.