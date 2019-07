La Biellese, Rossetto presidente. Ecco i membri del consiglio direttivo

Grosse novità in casa Biellese. Dopo settimane di attesa, la società laniera ha diramato, poco fa, un comunicato stampa sulla propria pagina Facebook che recita: “Ieri sera, si è riunita l’assemblea dei soci della società La Biellese convocata per nominare il Consiglio Direttivo a norma di Statuto. Successivamente, il neo-nominato Consiglio Direttivo, riunitosi in forma totalitaria, ha proceduto alla nomina delle cariche sociali statutarie.

Da ieri sera, la nostra Società ha un Consiglio Direttivo così composto:

• Luca Rossetto - presidente

• Paolo Garbaccio – vice-presidente

• Domenico Guarino – segretario tesoriere

• Marco Marangotto – consigliere

• Sandro Meraviglia - consigliere

• Maurizio Raisi – consigliere

• Emanuele Stivala – consigliere

• Fabio Tocco – consigliere

Procedono nel frattempo le attività di allestimento della prima squadra, della juniores e delle giovanili, ed è pressoché completata la definizione dei quadri tecnici e dei collaboratori. Come più volte ribadito, la Società iscriverà la prima squadra al campionato di Eccellenza e le squadre giovanili nei rispettivi campionati regionali".