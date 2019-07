Atletica, Gomitolo di Lana: Quasi 600 atleti allo stadio Pozzo FOTOGALLERY

Nel pomeriggio dello scorso sabato, presso lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella, ha avuto luogo la quindicesima edizione del Gomitolo di Lana, incontro inserito nel circuito EAB, in cui 580 giovani atleti si sono misurati in diverse categorie atletiche. Tra i partecipanti molti atleti provenienti da tutta Italia e quattro gruppi dal Belgio, Spagna, Ungheria e Malta.

Nella categoria del Triplo Cadette Annalisa Pastore, atleta della squadra di casa, ha realizzato un salto di 11 metri e 32 centimetri, superando il suo record personale di 62 centimetri e realizzando la prestazione migliore tra quelle della manifestazione con 918 punti, motivo per cui ha ricevuto il Trofeo in ricordo di Silvano Biscuola. Per la categoria degli 80 ostacoli Cadette, con 12''52 e 903 punti, ha ottenuto un'altra importante vittoria Sarah Moresco.

Tra i Cadetti vincitori ci sono anche Simone Menchini, sugli 80 metri, e Lorenzo Farasin, sui 2000 metri, che tentava di qualificarsi ai campionati italiani e che è riuscito a realizzare la migliore prestazione regionale dell'anno, undicesima nella classifica italiana.Sui 1000 metri Ragazze, invece, con 3'21''62 e 888 punti, si è aggiudicata la vittoria Costanza Antoniotti.

Per quanto riguarda le sei gare assolute, tra i biellesi hanno vinto Marta Toso sui 100 metri, Lucrezia Mancino sui 1500, Matilde Bacco nel salto in Lungo e Stefano Mosca sui 400 metri.Tra le vittorie degli Esordienti troviamo quelle di Greta Ricceri sui 50 e i 300 metri e Andrea Villanova, detentore del primo posto.

Di seguito tutti i risultati della gara: http://www.fidal.it/risultati/2019/REG21515/Gara940.htm