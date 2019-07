Aia, nuovi ruoli arbitrali per la stagione sportiva 2019/20 FOTOGALLERY

L'Associazione Italiana Arbitri della FIGC ha recentemente pubblicato gli organici arbitrali della nuova stagione sportiva: per quanto riguarda la Sezione di Biella importanti conferme nella Commissione Nazionale per il Calcio a 5 (CAN 5) per Chiara Perona (Internazionale, nonchè vincitrice del Premio Presidenza AIA dedicato al miglior arbitro della scorsa stagione), Claudio Lorenzo Piana, Alessandro Botta e Diego Cozzuto.

Nella Commissione Nazionale per la Serie D (CAN D), nuova stagione per Maurizio Panzanelli riconfermato nel ruolo di Osservatore Arbitrale. Per quanto riguarda gli organici regionali, promozione in Prima Categoria per Letizia Pinelli e Benjamin Cirmaci nel ruolo di Arbitri e per Federico Canuto, Angela Francesca Megna, Luca Motto e Michele Role Mucet nel ruolo di Osservatori Arbitrali. Riconfermati negli organici regionali come Arbitri Giuseppe Chieppa (Eccellenza), Patrick Balzano, Simone Catto, Enrico Calabrò e Attila Deak (Prima Categoria).

Nel ruolo di Assistenti Arbitrali Matteo Rovere e Riccardo Vaglio Agnes (Eccellenza). Completano gli Osservatori Arbitrali con le riconferme di Federico Foglia, Massimo Giacoletti e Maurizio Zuliani.