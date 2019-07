A Rimini alla Festa della Ginnastica pioggia di medaglie per l'artistica targata La Marmora

Per una settimana alla Festa Nazionale della Ginnastica, la Società La Marmora con i ginnasti di Artistica Femminile, Maschile e Ritmica ha calcato le pedane della Fiera di Rimini. Le gare si sono avvicendate tra qualificazioni e finali delle varie specialità ed i partecipanti, diverse migliaia, si sono confrontati in un ambiente gioioso che forse aveva poco della severità delle altre gare di Campionato.

Questo ha reso la trasferta quasi una vacanza e tutti i ginnasti, indipendentemente dai risultati sportivi ottenuti, hanno fatto gruppo tra di loro, con i ragazzi e le ragazze delle altre Società di tutta Italia, In fondo si sono molto divertiti. Se vogliamo esaminare i risultati agonistici, partendo dalla sezione di Artistica Maschile tra i più grandi negli Juniores si è distinto Mattia Arcidiacono che nella gara Livello D all-around tra i 90 partecipanti delle varie fasce è salito sul podio conquistando la medaglia di bronzo.

Per tutti i giovani ginnasti Davide Cerruti, Ariel Piacenza e Marco Piacenza che hanno gareggiato nel livello B del Campionato di squadra di serie D insieme a circa 50 squadre ed individualmente insieme a 250 atleti delle varie fasce, il risultato finale non ha importanza ma piuttosto aver preso coscienza delle proprie possibilità, di quanto impegno bisogna profondere per raggiungere il risultato desiderato e mettere in pratica quanto insegnato dall’allenatore Jacopo Vercellino.

Nell’Artistica Femminile le ginnaste hanno partecipato solamente nelle gare individuali e le più grandi e titolate che nel livello Eccellenza insieme a circa 180 ginnaste suddivise nelle varie fasce d’età Elena Saccomano nella categoria senior è giunta nona nell’all-around e nella specialità 5° al volteggio e 6° alla trave, mentre la sua compagna Chiara Boano è 13° nell’assoluto e 4° alla trave ai piedi del podio. Nel livello D Junior insieme a 360 circa ginnaste Aurora Cova Caiazzo si è classificata 18° al volteggio ed al corpo libero ma nella gara esperienza è arrivata 1° alle parallele e 2° alla trave mentre Sara Elisabeth Cormons nella gara esperienza si classifica 3° alle parallele e quinta sia al corpo libero che alla trave.

Nel livello C Angelica Corso tra ottocento concorrenti si è classificata nella prima metà ed essendo alla sua prima gara nazionale è un risultato positivo. Soddisfatta la tecnica Irina Sitnikova di tutte le sue pupille. Nella Ritmica infine, nella gara individuale di livello C, Nania Noemi su 140 ginnaste è 13° alla palla e 23° alle clavette mentre Giada Vitale su 158 è 13° al cerchio e 21° alla palla. L’esordio quindi per queste due ginnaste a livello nazionale è stato nettamente positivo.

Nel livello D tra numerosissime avversarie Alice Livelli è giunta in finale tra le migliori otto ginnaste alla palla conquistando la quinta posizione mentre Virginia Spicuglia è tredicesima nell’all-around. Per le tecniche che le hanno seguite in gara, Gianna Cagliano e Silvia Bozzonetti, in un contesto di migliaia di ginnaste com’è la Festa della Ginnastica questi risultati possono considerarsi più che soddisfacenti.