Regione, M5S: “Subito tavolo per una nuova legge elettorale"

“Istituire subito un tavolo per arrivare all'approvazione di una nuova legge elettorale del Piemonte. E' quanto abbiamo chiesto oggi, come primo atto, in sede di riunione dei Capigruppo del Consiglio regionale. Un impegno preso in campagna elettorale, nei confronti dei cittadini piemontesi, che intendiamo portare fino in fondo. E' necessario garantire parità di genere (siamo una delle ultime regioni a non prevedere la doppia preferenza) e un'adeguata rappresentanza a tutte le Province del Piemonte, comprese le più piccole, pensiamo in particolare al Verbano Cusio Ossola. Per farlo vogliamo eliminare in primis il listino bloccato consentendo ai cittadini di eleggere direttamente tutti e 50 i Consiglieri regionali. Il confronto avvenuto nella precedente legislatura è stato fallimentare ed ha portato ad un nulla di fatto sostanzialmente per mancanza di una chiara volontà politica. Lavoreremo affinché il provvedimento sulla nuova legge elettorale venga portato in aula e approvato nei primi 12 mesi dall'insediamento per evitare che dopo gli annunci finisca ancora una volta nel dimenticatoio” questa la dichiarazione del Gruppo regionale M5S Piemonte diffusa attraverso un comunicato.