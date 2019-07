La minoranza di Mongrando interroga il sindaco Filoni sulle zanzare

Prime interrogazioni della minoranza di Mongrando. In vista del prossimo consiglio comunale, in programma lunedì 8 luglio, alle 19, i consiglieri del gruppo Progetto Mongrando, Carlo Negro e Giulio Gazzola, chiedono al primo cittadino “come intende affrontare la lotta alle zanzare nei mesi estivi, dal momento che il Comune non ha aderito al piano predisposto dalla Regione, con la motivazione che l'efficacia del piano attuato nel 2018 fosse stata inferiore alle aspettative, probabilmente a causa della massiccia presenza di corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale".

"Chiediamo al sindaco di approfondire le ragioni di questa decisione - proseguono i due consiglieri - Negli ultimi anni è aumentato il ruolo vettoriale delle zanzare nella trasmissione di malattie virali e si sono diffuse in Italia nuove specie portatrici di patologie quali Chikungunya, Dengue, Zika, Usutu e la più famosa West Nile. Dal momento che la proliferazione di questi insetti può essere non solo un fastidio, ma anche un rischio per la salute dei cittadini, auspichiamo che il sindaco Filoni abbia intenzione di porre in essere misure alternative di contrasto”.

A stretto giro di posta è arrivata la replica del primo cittadino di Mongrando: “Premetto che non si tratta di una decisione definitiva – spiega Filoni – ma abbiamo deciso di non aderire al piano del 2019 perchè è basso il numero di zanzare da eliminare in un territorio situato tra il verde e i fiumi. In secondo luogo, non ci riteniamo soddisfatti del piano dello scorso anno. Stiamo pensando per il 2020 soluzioni diverse e alternative come l'uso di un kit “fai da te” da consegnare ai cittadini”.