Governo, Pichetto (Fi): “L'assestamento di bilancio è la fine della stagione di propaganda e promesse”

"L'assestamento di bilancio segna la fine di settimane di propaganda e promesse. Altro che taglio delle tasse, misure a sostegno delle famiglie e delle imprese: le risorse accantonate o risparmiate serviranno per ripianare le perdite prodotte dalle insensate politiche economiche del governo.

A dichiararlo il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio. “E' il durissimo conto che gli italiani dovranno pagare per evitare una procedura di infrazione che avrebbe prodotto effetti pesanti sulla nostra economia – prosegue il parlamentare biellese - La crescita economica non si determina aumentando il deficit ma attraverso politiche che intervengano, in particolare, sulla leva fiscale riducendo i costi per famiglie e imprese. Forza Italia continua a chiedere alla Lega di chiudere questa fallimentare esperienza di governo e di avviare un percorso che possa portare il centrodestra di nuovo a guidare l'Italia".