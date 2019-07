Sulle Orme della Vecchia Tramvia di Oropa nella Passeggiata Raccontata 2019

Il caldo di questi giorni non ha fermato i 130 partecipanti all'edizione 2019 della "Passeggiata Raccontata 2019 sulle Orme della Vecchia Tramvia di Oropa" che si è tenuta Domenica 30 giugno. Un ' evento targato Fucina Territoriale Biellese e Uisp comitato di Biella.

Da alcune settimane le iscrizioni all' evento si sono susseguite senza sosta tanto che si è giunti a una considerevole e massiccia presenza. Da sottolineare il traguardo straordinario raggiunto di 517 partecipanti spalmati nelle 5 edizioni della Passeggiata Raccontata, rilevando che ne sono state effettivamente svolte 4 in quanto due anni fa l'edizione era stata annullata per maltempo. La Fucina Biellese, ideatrice di questo evento ha collaborato nei primi Anni con l'Associazione Ferrovia Biella Oropa e successivamente negli Anni ha venire con la Uisp Biella.

Come sempre la partenza si è svolta nel piazzale delle cave del Favaro ; alle persone iscritte sono stati consegnati kit per la passeggiata contenenti cartina del percorso , orari degli autobus per il ritorno , un interessante libretto sulle Alpi Biellesi, diversi altri gadget cartacei.

Non ci si è dimenticati di "addolcire" il dispendio di energie fornendo, presente nel kit , un sacchetto di biscotti al burro creati dalla " Banda Biscotti " progetto di reinserimento della pasticceria Carcere di Verbania . Per idratare invece è stata fornita grazie al Prof. Sebastiano Reale titolare del brevetto una borraccia contenente acqua addizionata Hado (in tutto ne sono state distribuite oltre 110 borracce) Hado è stato scelto come sponsor delle Olimpiadi di Tokio come acqua per gli sportivi e a livello scientifico utile per tantissime patologie.

La Passeggiata si è aperta con i saluti del Presidente della Fucina Luca Stecchi, che ha illustrato ai partecipanti la storia di questa passeggiata e ha portato il messaggio di saluto di Sua Eccellenza Monsignor Roberto Farinella Vescovo della Diocesi di Biella.

Sono giunti tramite video messaggio i saluti della madrina dell’evento la campionessa Valeria Roffino, impossibilitata ad essere presente per un importantissimo impegno con la Nazionale Italiana di atletica.

A seguire è intervenuta la dottoressa Barbara Greggio Assessore della Città di Biella con delega al Turismo alla sua prima uscita pubblica. La sig.ra Greggio, ha portato il saluto del Sindaco di Biella e della giunta di cui lei è membro.

Dopo l'intervento dell'Assessore, è stata la volta del Presidente Uisp Biella Piermario Garbino, che ha elencato le peculiarità di questa Passeggiata e del lavoro di Uisp nell'ambito sportivo.

Una volta completato il check - in gli accompagnatori della Uisp nelle persone di: Bernuzzo Germana, Elisa Marisa Alvarez Alayo, Piermario Garbino, Alberto Clerici hanno fatto da apripista per portare il gruppo al sedime della Vecchia Tramvia Favaro - Oropa . Dal Piano degli Uccelli si è percorso poi il Girone Elicoidale, straordinaria opera che ancora oggi resiste al passare degli anni . Giunti alla località denominata "7 Faggi" l' Associazione "Libera La Voce" di Barbara Capizzi ha salutato il gruppo raccontando alcuni aneddoti sulla nascita della sua associazione, augurando buon proseguimento. Si è superato il ponte dei " Tre Arc"e si è giunti allo scambio della Vecchia, dove era presente il doppio binario che permetteva di poter far proseguire nei due sensi le carrozze. Qui l'interpretazione della Storia di Oropa Bagni è stata magistralmente condotta da Paola Mercandino, che ha interpretato con grande passione la lettura dei misteri di Oropa Bagni, fornendo anche informazioni su alcune leggende del culto Mariano.

Si è poi percorso l'ultimo tratto su sede stradale arrivando al Tramvetto - Museo allestito di fianco al Prato delle Oche dove Davide Varesano, fedele "voce" della Tramvia Biella - Oropa che ha condotto magistralmente il gruppo lungo il percorso , ha terminato la storia di un gioiello della storia biellese. Davide Varesano, con grande passione ha guidato con il suo resoconto la Passeggiata in tutte e 5 le edizioni.

La Tramvia viene inaugurata nel luglio del 1911, resta per molti anni un mezzo di trasporto importante per la Valle Oropa e finirà le sue corse nel 1956 perdendo così un tassello di storia biellese che avrebbe giovato a un discorso turistico locale . Ci auguriamo che persistendo nell' organizzare questa Passeggiata si potrà seminare e far germogliare un progetto di ripristino di questa importante parte di storia biellese . Probabilmente resterà un sogno ma siamo sicuri che a volte "sognare" combacia con "realizzare" .

"Sono molto soddisfatto della grande partecipazione a questo evento annuale ormai pietra miliare dell 'Associazione che orgogliosamente presiedo dalla sua nascita . Non posso non ricordare i volontari che in questi 5 anni si sono susseguiti all' interno del sodalizio e ad ognuno di loro va il mio caloroso ringraziamento. Già da questo momento estendo l'invito alla Passeggiata Raccontata del prossimo anno , che sarà tra l 'altro una edizione importantissima in quanto presente all' interno del calendario di eventi per l' Incoronazione della Madonna D' Oropa 2020 che si svolge ogni 100 anni.".

Dalle parole del presidente dell'Associazione Culturale Fucina Territoriale Biellese Luca Stecchi, traspare l'orgoglio di aver creato un gruppo che, nonostante le difficoltà nel reperire fondi per la sua sopravvivenza , riesce a creare eventi con i quali ha sempre devoluto in beneficenza una parte dei proventi.