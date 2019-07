Anche quest'anno la Pro Loco di Mottalciata organizza la Festa Patronale della Madonna del Carmine presso la sede in Via Moriccon 2 e nel piazzale antistante durante le giornate del 13, 14 e 15 luglio.Per tutta la festa sarà attivo il servizio cucina e bar, musica e pista da ballo al coperto e saranno servite alcune specialità come panissa, grigliate miste e fritture di pesce.