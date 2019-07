Arriva l'eclissi parziale di Luna, punto di osservazione a Occhieppo Inferiore

Martedì 16 luglio si assisterà ad un affascinante fenomeno astromico: un'eclissi parziale di Luna. Per questo, la Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore si prepara ad assistere all'evento organizzando una serata a tema. Dalle 22 all'1 si potrà osservare la superficie del satellite lungo il terminatore, oltre a Giove, Saturno, Marte e profondo cielo. Alle 20, solo su prenotazione (da effettuarsi entro il 12), si potrà gustare un apericena, in attesa dell'eclissi.

L'ingresso agli eventi, invece, sarà libero e, in caso di maltempo, si potranno comunque seguire in streaming le fasi del fenomeno. Per informazioni contattare 3495238309 o cercare l'indirizzo u.b.a@katamail.com