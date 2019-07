Fuori strada con l'auto, finisce in un canale - Cronaca del Nord Ovest

E' finito fuori strada con l'auto, inabissandosi in un canale e restando incastrato sotto un ponte. Per sua fortuna, l'automobilista - 87 anni - è riuscito a uscire dalla vettura senza riportare danni, ma per l'auto è stato necessario un impegnativo intervento dei mezzi di soccorso.

L'incidente è avvenuto venerdì sera, intorno alle 20, sulla SP 83 per Pizzarrosto, in comune di Pezzana: l’autovettura, una Citroën Saxo, dopo essere uscita di strada per cause da accertare, è finita in un corso d’acqua, la roggia Molinara. L’automobilista un uomo di 87 anni è riuscito ad uscire dal veicolo autonomamente ed è rimasto illeso.

L’intervento di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco si è svolto in due fasi: nella prima il personale fluviale ha verificato che all’interno della vettura non ci fossero altri occupanti; nella seconda fase è stato necessario l'intervento dell'autogru per sollevare il veicolo ed estrarlo dall'acqua. Sul posto, ad assistere alle operazioni di soccorso, era presente anche il sindaco di Pezzana