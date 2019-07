Scandalo cremazioni: Nessuna pietà per i defunti. Dall'estrazione del DNA nuove prove

"Le indagini svolte presso il laboratorio di genetica forense di Orbassano hanno dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione formulata dalla procura della Repubblica per eliminare dal processo tutti i potenziali soggetti lesi dai reati, che l’estrazione e la tipizzazione del DNA sono possibili perché sono state ottenute in un significativo campione di urne. Non solo. In un’urna è stata trovata un’intera protesi dentaria e in un’altra, addirittura del 2017, è stato trovato un doppio profilo genetico, prova inconfutabile della pratica della cremazioni multiple, già seguita evidentemente da quella data.

E allora ci risulta difficile comprendere come la Procura possa dire “avanti tutta con abbreviati e patteggiamenti”, avendo fin qui contestato i fatti solo in 4 giornate (una di settembre e tre di ottobre) del 2018! Non possiamo accettare che si comprima, limiti o deprima - a tutto favore degli imputati - l’accusa, di cui unica “titolare” (questo è vero e siamo d’accordo con la Procura nel ricordarlo) è proprio la Procura della Repubblica.

Non è ammissibile che ai responsabili di tali gravissimi delitti contro la pietà dei defunti siano fatti facili sconti e non comprendiamo questa larvata ostilità che ci pare di cogliere verso le vittime o i loro legali.

Respingiamo al mittente l’accusa di speculazione, che fin dall’inizio è stata brandita come una clava per scoraggiare i nostri assistiti. Codacons da sempre promuove azioni collettive e leggere in questo una finalità lucrativa fino al punto di illazionare la manipolazione delle prove (che “non convincono”) non è e non sarà consentito a nessuno!

Parlare poi di rischio prescrizione o “sconvenienza” dei processi con centinaia di vittime non ha alcun senso e ci sembra pure una grave disinformazione. In questa vicenda i fatti sono recenti e con le nuove norme questo rischio non c’è: il solo fatto di annunciarlo ci pare errato e pure moralmente discutibile. Le vittime si tutelano facendo i processi, non dicendo loro “di stare a casa”, come sostanzialmente è stato detto a chi invece soffre, tormentato dal pensiero di come sia stato trattato il proprio caro prima e durante la cremazione e in quale discarica possa essere finito! Alla Procura ci permettiamo di ricordare che se è certamente diritto degli indagati e degli imputati a seconda delle fasi richiedere riti alternativi è però il PM a prestare il consenso. Sarà poi il Giudice a valutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena concordata. Ed alla luce delle nuove prove scientifiche, così non è, così non può essere, spostando la data di inizio contestazioni a due anni prima, con il coinvolgimento di almeno un migliaio di famiglie in più.

L’esercizio dell’azione penale, la cui esclusività la procuratrice rivendica, non significa discrezionalità assoluta e tanto meno arbitrarietà, non essendo condivisibile agevolare patteggiamenti per evitare processi scomodi (con tante parti offese) e tantomeno complessi (con prove scientifiche da acquisire) se ciò si traduce in una maggiore tutela delle vittime e più adeguate pene per chi ha confessato la cremazione seriale di bare e il vilipendio sistematico di cadaveri.

Per tali motivi i legali Codacons, nello spirito di collaborazione con l'autorità inquirente che li ha fin qui contraddistinti, invocano una posizione della Procura più sensibile al dolore e pretesa di giustizia delle famiglie, e dagli organi di stampa un più equilibrato rispetto dei ruoli processuali tutti".