Perde il controllo della moto e cade a terra a Valdengo. Giovane centauro in ospedale FOTO

Non è ancora chiara la dinamica ma sembra che abbia perso il controllo della sua moto il centauro rimasto coinvolto poco fa in un incidente stradale autonomo. Il fatto si è verificato in via Quintino Sella, a Valdengo, in direzione Cossato.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista di circa 20 anni. Quest'ultimo, ancora cosciente, è stato trasportato in ospedale con ferite da codice giallo ma al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.