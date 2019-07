Bloccate più di dieci persone, non c’è pace per l’ex funicolare di Biella

Non c’è pace per l’ex funicolare di Biella. Ieri sera, 5 luglio, più di dieci persone sono rimaste bloccate all’interno della cabina di sinistra: dopo che le porte si sono chiuse, la cabina si è bloccata immediatamente. Inoltre, secondo le prime testimonianze, il pulsante dell’assistenza non rispondeva e, dopo circa 15 minuti di tentativi andati a vuoto, i passeggeri hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, dopo aver compiuto le consuete manovre, hanno sbloccato le porte e fatto scendere le persone a bordo. Sempre ieri sera il comune di Biella ha diffuso una nota sulla propria pagina Facebook che recita: “A causa dell’ennesimo guasto tecnico, occorso in prima serata, questa sera la Funicolare del Piazzo è chiusa. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’amministrazione ha deciso, solo per questa sera venerdì 5 luglio, di non sanzionare chi passerà i varchi Ztl del Piazzo per facilitare la mobilità delle persone più anziane. Seppure per motivi a lei non dipendenti, l’amministrazione si scusa con tutti i cittadini. Domani mattina (oggi 6 luglio ndr) seguiranno aggiornamenti”.