A Mongrando l'ultimo saluto ad Anna Maria Comoli

Dolore questa mattina a Mongrando per i funerali di Anna Maria Comoli, la donna di 77 anni tragicamente scomparsa lunedì a causa di uno spaventoso incidente stradale avvenuto sull'A5, tra Volpiano e Settimo Torinese, in direzione di Torino. Con lei viaggiava la figlia, rimasta ferita nel sinistro autonomo. Parenti e amici erano presenti oggi alla chiesa di San Rocco per porgerle il loro ultimo saluto. Tra questi, molti colleghi della figlia Giovanna Prato, avvocato biellese e consigliere Atap.